Riscatto agricolo | sit in con pecore in Prefettura Gli agricoltori non si fermano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAnche lesono state arruolate per le sfilate dei trattori per il centro città di Benevento, sotto lo sguardo amorevole dei loro pastori, e hanno partecipato alla protesta pacifica diche stavolta ha portato un mezzo in piazza Risorgimento in maniera simbolica, alla sommità di Corso Garibaldi per richiamare ancora una volta l’attenzione del Governo nazionale su questa vertenza che investe tutta l’Europa. Mentre prosegue il presidio alla Rotonda dei Pentri con decine di trattori schierati ai piedi della statua di San Pio, una delegazione dicon un trattore simbolico e carriole ha raggiunto con alcuneil centro storico di Benevento mettendo in mostra i loro prodotti, insieme alla bandiera tricolore. Il trattore ha stazionato a piazza ...