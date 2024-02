Riscatto Agricolo | ' ok ad Amadeus | 15 trattori a Sanremo'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) "Accettiamo la proposta del direttore artistico del Festival diil quale ha proposto di accogliere una delegazione di agricoltori sul palco dell'Ariston". è quanto afferma in una nota il coordinamento nazionale di- uno dei movimenti che sta guidando la protesta degli agricoltori - annunciando che "una delegazione di circa 15partirà dal presidio di Melegnano questa sera verso le ore 20 e raggiungerà in nottata". La rappresentanza degli agricoltori, dice ancora il movimento, porterà con sé la bandiera italiana "con la quale chiediamo di poter salire sul palco del teatro Ariston e in diretta". Al Festival, aggiunge, "porteremo le nostre preoccupazioni, le nostre paure e le nostre ...