Ripartono le denunce dei commercianti napoletani contro le estorsioni

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Alla fine a vincere “è la disperazione di chi non ha più neppure le risorse per arrivare alla fine del mese”. Ma c’è anche dell’altro. Per Anna Ferrara, responsabile dell’associazione antiracket Sos Impresa, in ballo c’è soprattutto “la dignità di un lavoratore, di un commerciante, di un imprenditore. Dignità che nessuno intende più svendere per piegarsi all’arroganza e alla prepotenza di certi criminali”. È dalla somma di questi fattori che se ne ricava il coraggio della denuncia. Nella provincia di Napoli sono aumentate a dismisura i casi di vittime diche hanno denunciato e fatto arrestare i loro aguzzini Dal report diffuso nei giorni scorsi dalla Prefettura, si calcola che nella provincia di Napoli sono aumentate a dismisura i casi di vittime diche hanno denunciato e, nella gran parte dei casi, fatto arrestare i loro ...