Rinnovo Maignan | è gelo con il Milan! Ecco la sua richiesta

(Di mercoledì 7 febbraio 2024), si complica la trattativa del Milan per prolungare con il portiere:le sue richieste ai rossoneri Appare ancora molto lontano il possibiledi Mikecon il Milan. La trattativa tra le parti ha subito una brusca frenata vuoi per le prestazioni del portiere vuoi per le sue stesse richieste al club. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il portiere avrebbe chiesto alla società di essere trattato come Leao e quindi di avere uno stipendio da circa 8 milioni di euro. Di ben altro avviso il Milan, che ora potrebbe anche decidere di sacrificarlo sul mercato nel caso arrivassero proposte allettanti. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24.COM

Voci di mercato vedono il Bayern Monaco in pressing su Maignan qualora non dovesse rinnovare il proprio contratto coi rossoneri, in scadenza nel giugno 2026.Il francese chiede un rinnovo da top, come successo per Leao. Il confronto reso impervio anche dall’abolizione del Decreto crescita ...Il francese chiede un rinnovo da top, come successo per Leao. Il confronto reso impervio anche dall’abolizione del Decreto crescita ...