Rinnovo Kvaratskhelia | annuncio di De Laurentiis | fissato l’incontro

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Aurelio Deha dato una notizia tanto attesta per i tifosi del Napoli che aspettavano questo momento, c’entra il contratto diManca ormai poco a quello che sarà il big match di domenica sera. Tra gli incontri più attesi della 24 esima giornata ci sarà anche il Napoli di Walter Mazzarri. Questa volta gli azzurri dovranno vedersela con il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri ospiteranno il Napoli allo Stadio San Siro per il match che, per tanti tifosi, ricorderà l’attesissimo quarto di finale della Champions League dell’anno scorso. Se infatti nella passata stagione le due squadre si contesero un posto in semifinale regalando un grande messaggio per il calcio italiano, stavolta la posta in gioco sarà differente. I partenopei infatti occupano momentaneamente il settimo posto in classifica mentre i rossoneri sono stabilmente al ...