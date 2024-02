Riforme | il premierato migliora ma resta il nodo della fiducia

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il governo ha presentato un nuovo testo di riforma costituzionale per l'elezione del premier da parte dei cittadini. È il terzo. Prima c'era stato il disegno di legge costituzionale depositato a novembre, rivelatosi subito bisognoso di ritocchi importanti. Il fatto che nella legislatura potesse esserci un secondo premier, non votato dal popolo eppure più forte nei confronti del parlamento rispetto al suo predecessore, era un'oggettiva anomalia. La settimana scorsa governo e maggioranza avevano raggiunto un'intesa di massima su una serie di emendamenti, che rimpiazzavano la proposta originaria. Anche quella bozza, però, è stata giudicata carente sotto diversi aspetti. Così – dopo un giro di telefonate tra Giorgia Meloni, Matteo Salvini ed Antonio Tajani – è stata definita una nuova versione, condensata in quattro emendamenti che il ministro delle, Maria ...

Casellati apre a ulteriore modifiche sulla norma antiribaltone, l'ex ministra delle Riforme del governo Renzi dice: "Se smettono di litigare e fanno sul serio noi ci siamo, ma per ora Meloni vuole sol ...Ma non solo per occuparsi del principale dossier che riguarda il ministero delle Riforme, cioè il disegno di legge sul premierato che è stato gestito in toto da Palazzo Chigi. Uno dei principali ...Il ddl Casellati sul premierato, presentato dal governo lunedì, potrebbe subire ulteriori modifiche. Queste riguardano uno dei punti più delicati: i poteri del presidente del Consiglio eletto in caso ...