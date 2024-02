Rifiuta il braccialetto elettronico dopo aver maltrattato la ex | divieto di dimora per un 51enne

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiA seguito di una mirata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, nella giornata di ieri, militari della Stazione Carabinieri di San Salvatore Telesino (Bn) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di avvicinamento alla p.o. ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, con prescrizione di mantenere una distanza di almeno 500 metri da tali luoghi e dalla p.o., emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica di Benevento, nei confronti di un cinquantunenne del posto gravemente indiziato del reato di atti persecutori e maltrattamenti familiari nei confronti della ex compagna. Le indagini venivano avviate in seguito alla presentazione della querela da parte della persona offesa che riferiva di condotte violente e minacciose subite dall’indagato, le quali ...

È la decisione del gip del Tribunale di Catania che ha anche confermato gli arresti domiciliari per il quarto indagato, ma con l'obbligo dell'uso del "braccialetto" elettronico. Il provvedimento ...Dispositivo di sorveglianza al posto degli arresti domiciliari per il 37enne, già condannato per lo stesso reato nei confronti dell’ex compagna e gli altri figli minorenni ...Aveva minacciato la sua ex moglie di “diventare una belva e di prendere l’ascia” e per questo, dopo il sequestro da parte della polizia di una quindicina di coltelli nella ...