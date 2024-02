Rientro sulla Terra per Villadei e gli astronauti della missione Ax-3 | quando avverrà l’ammaraggio

Houston, 7 feb. (askanews) - È ufficialmente cominciato, dopo oltre 2 settimane in orbita, il rientro sulla Terra della missione spaziale privata Ax-3 della società americana Axiom Space, di cui fa pa ...In Italia ai 133 miliardi del Fondo sanitario nazionale si aggiungono circa 40 miliardi di spesa privata (dati Ocse), di cui solo circa il 18 per cento intermediato dalle casse professionali ...Il Milan di Stefano Pioli prepara la sfida casalinga, in programma domenica 11 febbraio alle ore 20:45, contro il Napoli di Walter Mazzarri. A Milanello i rossoneri stanno lavorando agli ordini di ...