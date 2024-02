Ridurre le emissioni del 90% | ecco la nuova sfida europea per il 2040

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Una valutazione d'impatto della Commissione Ue sui possibili percorsi per rendere l'Unioneclimaticamente neutra entro il 2050 La Commissioneha diffuso una valutazione d'impatto dettagliata che delinea i potenziali percorsi per raggiungere l'obiettivo di rendere l'Unioneclimaticamente neutra entro il 2050, come previsto dalla leggesul clima. Basandosi su questa valutazione,

Canon spicca nel report Sustainability Leaders di Quocirca per il suo impegno per ridurre le emissioni di CO2, scopriamolo insieme punto per ... ()

Con la notiziache l'UE punterà a una riduzione del 90% delle emissioni nette di gas serra entro il 2040, ecco come le energie rinnovabili stanno accelerando il passo. Come cambia il mix energetico ...Il taglio del 50% dei pesticidi chimici più dannosi entro il 2030, come il glifosato, anche nei parchi urbani e la messa a riposo del 4% dei terreni agricoli. Ma Bruxelles ha ritirato la proposta ...L’Unione Europea ha recentemente presentato un ambizioso piano per la riduzione dei gas serra che mira a tagliare ...