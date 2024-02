Ricatto sessuale alla 13enne I genitori saranno parte civile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) PERUGIA - Uno è accusato di aver minacciato e ricattato una ragazzina, all’epoca tredicenne, per costringerla ad avere rapporti sessuali con lui, costringendola a sottostare alle sue richieste affinché non diffondesse il video in cui i due hanno un rapporto. L’altro, invece, è accusato di aver realizzato quel video e per questo gli viene contestato il reato di pornografia minorile. Per loro, ieri, si è aperta l’udienza preliminare. Idella presunta vittima hanno chiesto e ottenuto di potersi costituire, tramite l’avvocato Giuseppe Rosichetti. I due imputati, ieri presenti in aula, tramite i proprio legali, gli avvocati Fabio Militoni e Cristina Zinci, hanno chiesto e ottenuto di poter essere giudicati con rito abbreviato. Secondo quanto ricostruito, uno degli imputati avrebbe fatto sesso ...