Riassunto | MSCI sviluppa una soluzione per centralizzare le divulgazioni su clima e sostenibilità dei mercati privati

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)Private Company Data Connect permette alle aziende di autopubblicare dati agli investitori su una piattaforma digitale sicura Lo strumento supporta i requisiti normativi in continua evoluzione di rendicontazione dei soci accomandatari, la due diligence degli investimenti e le strategie dedicate Utilizza il modello del progetto diintegrate ESG per promuovere la standardizzazione e la trasparenza Si integra con il software per il calcolo del carbonio di Persefoni per aiutare a chiudere il gap delle emissioni NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Inc. (NYSE:), un fornitore leader di strumenti e servizi decisionali mission-critical per la comunità globale degli investimenti, oggi ha annunciato il lancio diPrivate Company Data Connect – un hub centralizzato che offre ai soci ...