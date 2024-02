Regolamento Nigeria-Sudafrica | cosa succede in caso di pareggio semifinale Coppa d’Africa 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ildi, match valido per ladella: eccoindi. Le Super Aquile sfidano i Bafana Bafana per un posto in finale e in questa partita stellare ci si aspetta molto equilibrio tra le due compagini. Indi parità al 90?, infatti, come in tutti i tornei di una certa importanza si disputeranno i due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno, indi ulteriore parità via libera ai calci di rigore per decretare la prima finalista. SportFace.