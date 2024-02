Reggio Calabria | padre di studente aggredisce insegnante

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Convocato a scuola, ilha aggredito l'dopo una discussione sulla condotta in classe del figlio. È successo in un istituto comprensivo di. L'uomo, 34 anni, era stato chiamato per essere informato di un litigio avvenuto qualche giorno prima tra il figlio di 12 anni e un suo compagno di classe, durante l'ora di educazione fisica. In quell'occasione il 12enne aveva aggredito l'altro alunno. Il fatto Arrivato a scuola, dopo aver chiesto al figlio chi fosse il docente che lo aveva fatto convocare, ildell'alunno si è rivolto allo stesso con tono minaccioso, urlando che la sua famiglia non doveva essere disturbata, per poi aggredirlo fisicamente sbattendolo contro un muro e afferrandolo per il collo. L', assistito dal personale della scuola, ...