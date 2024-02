Re Carlo III sceglie una comunicazione chiara e trasparente Il contrario di sua nuora Kate

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) In queste ultime ore la Gran Bretagna e il resto del mondo sono stati scossi dalla notizia della malattia che affligge reIII ad appena un anno e mezzo dalla sua ascesa al trono. Quello che sembrava un normale ricovero e un intervento chirurgico relativamente semplice per risolvere una patologia benigna a carico della prostata si è rivelato molto più preoccupante di quanto si pensasse perché, proprio durante gli esami e gli approfondimenti svolti durante la degenza, al sovrano è stato diagnosticato un cancro. Nonostante il comunicato di Buckingham Palace non abbia specificato quale sia l’organo aggredito dalla patologia, è stato escluso che possa trattarsi della prostata ed è stata diffusa la notizia secondo cui il tumore sarebbe trattabile e le “cure periodiche” sarebbero già iniziate. La scelta di redi rendere nota la sua malattia e di ...

