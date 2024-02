Razzie ai passeggeri | trovati cellulari | occhiali e power bank

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Telefoni, una sigaretta elettronica,e i 100 euro che aveva appena incassato da due ragazzi rapinati sul treno, per restituirgli il telefono cellulare. È la refurtiva trovata nello zaino di Yassine Mohamed, 21 anni, probabilmente libico, anche se la nazionalità è ancora in fase di accertamento a causa delle diverse dichiarazioni rese in corso di precedenti identificazioni. È stato portato in carcere lunedì, su disposizione del magistrato di turno della Procura di Como, Michele Pecoraro, che gli contesta i reati di rapina, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e falsa dichiarazione di generalità. Il suo fermo, da parte della polizia ferroviaria, è avvenuto lunedì mattina, quando ha avvicinato due ragazzi neo diciottenni sul treno in viaggio verso Como. Poco prima di arrivare alla ...