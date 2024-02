Rassegna dedicata al romanzo | incontro con Alessandra Sarchi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Laal "", alla Luc, la Libera Università del Crostolo, prosegue oggi in viale Timavo a Reggio, nell’auditorium di palazzo Baroni, con un nuovosue letteratura. Alle 17,30 è attesa, scrittrice originaria di Brescello, per una relazione su "Così lontani, così vicini. I romanzi come luogo di demarcazione del tempo e delle generazioni".aperto al pubblico a ingresso libero. Dai Buddenbrook ai Malavoglia, la letteratura italiana e mondiale è ricca di romanzi sul tema del contrasto fra generazioni. L’intervento accompagna in un breve excursus letterario sul Novecento prima di approdare a due recenti romanzi della stessa ospite, Violazione (Einaudi 2012) e Il ritorno è lontano (Bompiani ...