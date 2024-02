Rapinano un minorenne Incastrati dal bracciale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Assieme ad altri due ragazzi, ha rapinato un coetaneo deltto che portava al polso. Ma poco dopo aver ricevuto la denuncia, la polizia lo ha riconosciuto per strada, notando al suo polso esattamente da queltto. Gli agenti della Squadra Volante lunedì pomeriggio hanno identificato e denunciato a piede libero un ragazzo turco di 16 anni, che qualche ora prima a Camerlata, assieme a due complici non identificati, avrebbe circondato, picchiato e rapinato un altro ragazzino. L’aggressione era avvenuta a mezzogiorno in piazzale Fisac, dove tre coetanei di origini straniere, con la scusa di fumare una sigaretta, hanno avvicinato la vittima, e praticamente obbligata a seguirli, portando il coetaneo in una zona isolata. Qui, dopo averlo colpito alla testa, gli hanno sottratto soldi e untto, lo stesso che ...