Rapina a mano armata all’ufficio postale | terrore e paura in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Pubblicato il 7 Febbraio, 2024 Una giornata segnata dalla tensione ad Aprilia, in particolare in largo Marconi, dove un bandito solitario ha scatenato il panico compiendo unapresso l’ufficiocentrale. L’individuo, armato presumibilmente di un coltello, ha agito con determinazione, mettendo a rischio la sicurezza dei presenti. Immediatamente intervenuti, i Carabinieri del Radiomobile si sono mobilitati per rintracciare il sospetto, il quale, inizialmente a piedi, ha cercato di allontanarsi dalla scena del crimine. Contestualmente, altri militari hanno raccolto le testimonianze dei presenti, potenziali chiavi per le indagini in corso. Numerosi cittadini avrebbero assistito alla fuga dell’individuo, fornendo dettagli utili per risalire alla sua identità. Al momento, non è possibile stimare l’entità del ...