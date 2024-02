Ranocchia | «Vicino alla Juventus Stankovic mi fece ragionare Racconto»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Delle tante emozioni e momenti all’Inter raccontati da Andreauno in particolare, legato a Dejan Stakovic, colpisce particolarmente. Di seguito le parole riferite dall’ex nerazzurro nel proprio podcast ‘Frog Talk’. A CASA – Andreaintervista Alessandro Bastoni nel proprio podcast ma non solo. Anche l’ex nerazzurro si è aperto in un, fra impressioni sul presente e ricordi del passato all’Inter: «Negli anni di Antonio Conte ci siamo divertiti ma abbiamo fatto anche tanta fatica. Da lì è iniziata secondo me la mentalità. Adesso vedo un gruppo proprio forte, coeso e Simone Inzaghi fa star bene. Lui è perfetto per questa squadra, meglio di lui secondo me non c’è. Io qualcosa ho lasciato allo spogliatoio. Facevo divertire tanto, facevamo un sacco di scherzi. Sono stati davvero belli quegli anni. Ricordo l’anno ...