Raid alla partita tra liceali | i ragazzi del Galileo accusano | “Un’aggressione vergognosa e insensata”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Firenze, 7 febbraio 2024 - “La squadra del, insieme al suo staff, esprime il suo più profondo rammarico per quanto avvenuto domenica scorsa”. Gli studenti del liceo di via Martelli ci tengono a prendere posizione riguardo alle scene da hooligan che si sono materializzate durante quella che doveva essere una semplice e divertentea pallone tra. “Durante latra il nostro liceo e l’International School of Florence che era in corso nel campo dell’Audace Legnaia - raccontano gli studenti del, - un gruppo diestranei alle due squadre, coinvolte in un match extra-scolastico, si è presentato alle 20 all’ingresso del centro sportivo, armato di spranghe e cinghie con l’unico intento di compiere violenza nei confronti della nostra tifoseria”. Dopo ...