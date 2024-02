Rai | sit-in opposizioni | c’è anche Iv Schlein | basta con Tele Meloni

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Roma, 7 feb. (askanews) – “con”. Lo ha detto la segretaria Pd Ellyparlando al sit-in davanti alla sede della Rai in viale Mazzini convocato dai democratici. “Ci sono alcuni principi fondamentali su cui dobbiamo unire le nostre forze”, ha detto ringraziando Più Europa, Iv, i Socialisti, Verdi e Sinistra, Articolo 21 che hanno aderito all’iniziativa. “Lo dobbiamo fare per l’indipendenza del servizio pubblico che è di tutti e per difendere la libertà di stampa.cone con un servizio pubblico svilito a essere portavoce della propaganda di questo governo. Econ gli attacchi al giornalismo d’inchiesta da parte di questo governo”. “Il sistema di governance della Rai va modificato, la Rai va sottratta ...

Convocato per le 18.30 di fronte all’ingresso Rai di Viale Mazzini, il sit in voluto dalla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein per la libertà di stampa e la pluralità dell’informazione è ...Una parte di chi protesta, guidata da Danilo Calvani, annuncia un sit-in per la prossima settimana al Circo Massimo ...per Sanremo che domenica scorsa ha portato al Festival i vertici Rai. Fonti del ...Roma, 7 feb - “Noi siamo qua a dire che non si può andare avanti così: la Rai non è l'ufficio stampa del governo o di Giorgia Meloni, è un'azienda pubblica che si occupa di informazione e di cultura e ...