Rai | sit-in Dem a viale Mazzini Schlein | “Contro Tele-Meloni uniamo le forze”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) (Adnkronos) – "Basta, basta con un servizio pubblico svilito ad essere portavoce della propaganda di questo governo e basta attacchi al giornalismo di inchiesta”. Così la segretaria del Pd Ellyal sit-in per la libertà di stampa davanti alla sede Rai diorganizzato dal partito. “Ringrazio le associazioni presenti e le

Elly Schlein al presidio davanti alla Rai per protestare contro la propaganda del governo dentro il servizio pubblico : "Basta con TeleMeloni e con ... (fanpage)

E ci chiediamo, dove sono i vertici Rai". E si legge ancora: "Dopo che i terroristi di Hamas, che controllano Gaza, superano il confine legalmente riconosciuto di Israele e sterminano in sole due ore ...Così la segretaria del Pd Elly Schlein al sit-in per la libertà di stampa davanti alla sede Rai di viale Mazzini organizzato dal partito. “Ringrazio le associazioni presenti e le forze politiche di ...Roma, 7 feb. (askanews) - "Basta con TeleMeloni". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando al sit-in davanti alla sede della Rai in viale Mazzini convocato dalle opposizioni. "Ci sono alcuni ...