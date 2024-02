“Ragazzi | per Beatrice” Fiordaliso dopo il Grande Fratello | subito una cosa importante

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) L’addio dialè andato in scena lunedì sera. Nell’ultima puntata andata in onda del reality, la cantante ha annunciato l’uscita senza possibilità di ripensamenti. “Sono stata qui dentro quasi 5 mesi e sono stati molto intensi. Non mi sono risparmiata e mi sono lasciata andare senza freni. Volevo farmi conoscere per quella che sono, qui grazie aisono rinata, sono ritornata me stessa. Mi portavo dietro un bagaglio molto pesante, ora invece, sono tornata a essere la pazza che sono”, ha spiegato.ha aggiunto anche che non se lo aspettava di restare così tanto nella casa, “pensavo di durare pochissimo, che mi avrebbero eliminatapoche settimane”, e anche di essersi lasciata andareun brutto periodo. “È stata ...