Ragazza 17enne litiga col fratello 16enne e lo accoltella fra cuore e polmone | “PlayStation rumorosa”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ilè ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. La sorelladeve rispondere del reato di lesioni personali aggravate ma gli inquirenti stanno valutando anche un'incriminazione per tentato omicidio.

AGI - Una Ragazza di 17 anni è stata denunciata alla procura per i minori dopo avere accoltella to alla schiena il fratello di un anno più giovane ... (agi)

E’ accaduto in provincia di Agrigento. La 17enne ha colpito il fratello alle spalle, fra cuore e polmone. Il giovane è ricoverato in rianimazione ...Una ragazza di 17 anni ha accoltellato il fratello 16enne dopo un litigio per i rumori di un gioco della PlayStation a Favara.A Favara, in provincia di Agrigento, una ragazza di 17 anni avrebbe accoltellato il fratello perché faceva troppo rumore mentre giocava alla PlayStation.