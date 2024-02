Radwanska riparte dal padel | ha debuttato nel circuito Fip in Spagna

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) La seconda carriera di Agnieszkaè su un campo da. Il Cupra Fip Tour 2024 è iniziato all’insegna delle leggende: dopo la partecipazione di Pat Rafter a due tornei Fip in Australia, nel Fip Promotion La Cala di Finestrat in tabellone c’era anche la campionessa polacca, che in carriera ha vinto 20 titoli di singolare e 2 di doppio, raggiungendo la seconda posizione del ranking Wta nel 2012 e la finale a Wimbledon nello stesso anno. Aga ha giocato in coppia con l’ex tennista Marta Domachowska, anche lei polacca e fidanzata con Jerzy Janowicz, un altro che dopo aver raggiunto grandi risultati con la racchetta da tennis da qualche tempo si cimenta con quella da. “Avevo iniziato a giocare prima dell’inizio della pandemia – racconta in un’intervista alla Fip -. Un anno e mezzo fa ho ripreso, grazie anche a Marta. Lo ...