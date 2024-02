Raccolta di rifiuti e plastica Premiati gli studenti-spazzini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Come rispettare l’ambiente, come prendersi cura dei propri spazi e come fare una correttadifferenziata. Quattro referenti dell’associazione Plastic Free hanno organizzato una giornata di educazione, che ha coinvolto 180. Oltre a mettersi in cattedra, i volontari hanno creato vere attività di sensibilizzazione per gli alunni di prima media dei Salesiani. Armati di guanti e sacchi della spazzatura, i ragazzi hanno ripulito il giardino pubblico di viale Matteotti, all’angolo con via Leonardo Da Vinci, oltre alle siepi lungo il loro istituto e piazza Maria Ausiliatrice. "Laha visto la partecipazione attiva degliin un parco nelle vicinanze della scuola per rendere il loro impegno ancora più concreto - ha spiegato Gabriele Tromboni, referente di Plastic Free -. L’esperienza ha ...