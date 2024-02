Qui Monza A Udine passo avanti Djuric ritrova l’Hellas

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Quando Galliani ricorda che "non possiamo conquistare il mondo", lo fa con un sorriso grande così. È la soddisfazione di un pareggio sofferto, ma che all’ultimo poteva anche essere vittoria, in un campo difficile come. Lì ha fatto fatica il Milan qualche settimana prima, idem la Lazio passatasolo nell’ultimo quarto d’ora, quindi il Bologna crollato 3-0 a fine anno. Ma soprattutto perché quel punto vale la vetta, seppur condivisa, della parte destra della classifica e un rendimento che, ai punti, è pari a quello dello scorso anno. Con questo spirito e questi numeri a fare da traino ilha iniziato la settimana verso il Verona, partita dal sapore decisamente speciale per chi da qualche settimana è chiamato a guidare l’attacco brianzolo. Milanin Friuli ha assaggiato le prime sensazioni con ...