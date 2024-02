Qui Atalanta Muriel verso gli States Che offerta da Orlando

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Le sirene a stelle e strisce cantano per Luis, in trattativa avanzata con la compagine americana dell’City che debutterà nella MLS il 25 febbraio contro Montreal. La franchigia della Florida avrebbe offerto un sostanzioso triennale al cafetero. Lucho compie 33 anni ad aprile e a giugno va in scadenza di contratto: il giocatore è ancora in grado di incidere entrando nel finale, come ha dimostrato con i 4 gol segnati a dicembre, compreso quello decisivo al Milan, ma complessivamente è in fase calante e nell’ultimo anno e mezzo ha segnato solo 9 volte. Da gennaio, con l’esplosione di Charles De Ketelaere e il rilancio di Aleksej Miranchuk, non ha più avuto spazio, appena 61 minuti in sei gare tra campionato di Serie A e coppa Italia. Dalla settimana prossima tornerà il cannoniere Lookman, impegnato nella ...