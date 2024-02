Questi supermercati non vendono farine di insetti

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il 3 febbraio 2024 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un post pubblicato su Facebook il giorno prima secondo cui «Coop Lidl Eurospin Conad hanno aderito alla vendita didi». Si tratta di una notizia falsa. Questa notizia falsa circola da gennaio 2023 e si è diffusa a seguito delle decisioni prese dall’Unione europea di autorizzare l’immissione in commercio di prodotti alimentari a base di farina parzialmente sgrassata di Acheta domesticus, ovvero il grillo domestico, e delle larve di Alphitobius diaperinus, o verme della farina minore, congelate, in pasta, essiccate e in polvere. Come già analizzato su Facta all’epoca, nessuno deielencati nel post che stiamo analizzando aveva annunciato l’inserimento di farina di...