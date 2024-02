Questi smartphone di OPPO riceveranno la ColorOS 14 nel mese di febbraio

No selfie no party. Basta buttare un occhio nel telefono di ogni genitore per incappare in una gallery di foto con il proprio “cucciolo”. I bambini ... (iodonna)

Regalo di Natale dell'ultimo momento? Siete ancora in tempo per approfittare delle offerte Amazon su Xiaomi 12 e Xiaomi 12X! L'articolo Regali ... (tuttoandroid)

Ecco altri smartphone Samsung che riceverebbero la One UI 6.1 secondo un moderatore della community Samsung . L'articolo La One UI 6.1 potrebbe ... (tuttoandroid)

Il nuovo Realme C67 arriva in Italia ed è subito disponibile in offerta con un prezzo scontato per entrambe le varianti ...Il Samsung Galaxy A55 potrebbe essere più vicino al lancio che mai, con un dispositivo che porta i suoi identificativi vociferati che ha ottenuto l'approvazione per la vendita negli Stati Uniti dalla ...Approfitta subito dell'ottimo sconto attivo su Amazon ed acquista lo smartphone Motorola Razr 40 Ultra in sconto del 40% a soli 719,99€.