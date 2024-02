Questa non è Ibiza ma Sanremo | Noi | al 100% come non mai L’Eurovision? Un bel sogno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Dalle 2 dinotte le trenta canzoni del Festival sono già in (altissima) rotazione su tutte le radio. E quella più inesorabile è con tutta probabilità “Un ragazzo una ragazza” dei The Kolors, smaniosi di riprendersi quell’airplay che in estate gli ha ritagliato un posto in paradiso con “Italodisco”. "È stato quel pezzo a darci la credibilità pop-funk che ci riporta al Festival" dice l’ideologo del trio Antonio “Stash” Fiordispino, affiancato dal tatuatissimo fratello Alex, batteria, e da Dario Iaculli, basso. "Ci sentiamo alnon mai. Il nostro gol assoluto sta nel fatto che ora addetti ai lavori e non inizino ad accreditarci un ‘suono Kolors’, un’identità solo nostra". In che genere vi riconoscete? "Oggi la linea di confine tra pop indie e rock è talmente sfocata che non riusciamo a mettere barriere cerchiamo di ...

Vent student protesters occupied a high school in Pisa, barricading the entrance with furniture to protest against poor structural conditions. The occupation was criticized by a local politician, who ...Sembra che le grane, miste a polemiche, non riescano proprio a terminare per Netflix, la più famosa tra le piattaforme che offrono contenuti on demand.Ma negli ultimi versi lo strazio della morte si scioglie in una melodia intensa: “non sono mai stato tanto attaccato alla vita”. Perché quanto più è lacerante il morire, “questo supremo scolorar del ...