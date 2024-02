Quel nostro grande niente

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Di Vincenzo Calafiore 08 Febbraio 2024 Che strano è il significato che abbiamo dato al vivere, alla vita. Che strani sono i diversi oneri ai nostri si, ai no. Eppure nella piùnormalità e senza alcuna differenza o distinguo ci arroghiamo a chiamare una semplice – esistenza – vita. Ma non è proprio così, la < vita > è tutta un’altra cosa e, secondo la filosofia greca, la risposta alla domanda che bisognerebbe di tanto in tanto porsi: cosa sia la vita, bè, questa sta nella filosofia stessa come – discorso – e – modo del vivere -. Emblematica, a questo proposito, è la figura di Socrate, a cui Platone attribuisce questo apoftegma ( detto breve e sentenzioso ): “ Una vita senza ricerche non è degna per l’uomo di essere vissuta” ! La filosofia ellenistica indica altresì la strada degli esercizi spirituali, “ dell’imparare a vivere”. Per Zenone Cizio, ...