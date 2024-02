Quel giorno in cui l’Italia si consegnò a Maastricht e all’impotenza

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Roma, 7 feb –firmava il Trattato diesattamente il 7 febbraio 1992. E così facendo avrebbe iniziato la corsa sfrenata verso la sua rovina. Una data difficilmente inquadrabile positivamente, a dispetto di una propaganda mediatica che continua a ribaltare la realtà di un fallimento economico, oltre che sociale, spirituale e politico: l’Unione europea. Un’adeguata preparazione “pedagogica” di massa per preparare l’adesione e le conseguenze Nella presunta e democratica Europa nessuno ha mai deciso nulla, tranne piccole, ristrettissime cerchie. Elezioni inutili, Parlamento consultivo, insomma, non lo scopriamo certamente oggi. Però, col senno del poi, era probabilmente necessario che i cittadini accettassero la “nuova Europa” che stava per giungere e che non protestassero, ma anzi guardassero con favore, qualsiasi sforzo per “essere ...