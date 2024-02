Quel contratto a Bologna L' allarme choc sulle bollette | così ti rubano tutto

Tiago Emanuel Embalo Djalò , per tutti semplicemente Tiago Djalò . È ancora presto per capire quanto e se saprà lasciare... (calciomercato)

I cugini poveri di Los Angeles, quelli che non hanno mai vinto un titolo NBA, potrebbero essere finalmente alla volta buona. Con Tyronn Lue, Paul George e James Harden in scadenza di contratto ...La sessione invernale del calciomercato si è conclusa da pochi giorni, lo scorso 1° febbraio, ma il mercato non finisce letteralmente mai, e in questa prima.Dopo la firma, dello scorso 23 novembre, del nuovo contratto collettivo di lavoro tra organizzazioni sindacali e Abi, le lavoratrici e i lavoratori di Agrigento sono stati chiamati a pronunciarsi […] ...