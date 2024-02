Quanto è importante avere un punto di vista

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) In questo nuovo episodio di The Meaning of Style, realizziamo un leggendario collegamento transatlantico con il collega Chris Black, editorialista di GQ. Chris è universalmente riconosciuto come un oracolo dello stile da una vasta comunità di uomini, sia grazie ai suoi articoli sia al suo podcast How Long Gone. In questa interparliamo del ruolo di chi scrive oggi, dell'opinione come forma di consulenza, del mercato delle idee, dei media tradizionali, delle gioie e dei piaceri di un pubblico di massa. Buon divertimento!FEDERICO SARGENTONE - Siamo autori, per non usare la nefasta parola giornalisti, o scrittori. Penso sempre alla nostra professione, al senso che ha oggi e aè cambiato nel corso degli anni. Qual è il tuo rapporto con questo lavoro? In che misura percentuale ti consideri un autore?CHRIS BLACK - È buffo, perché in realtà non lo ...