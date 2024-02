Quanto costa una notte negli hotel di Lusso a Roma? Spa e affacci mozzafiato

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)didove andare? Un elenco delle migliori strutture secondo i portali specializzati con vistee servizi esclusivi. Anche per una sola. Parco dei Principi Grande Spa – Foto: sito ufficiale (ilcorrieredellacitta.com)La Città Eterna vista sotto una luce diversa, quella dell’esclusività. In una parola:. Con il plus diarsi e vedere, magari, il Colosseo oppure il Foro, fino ad arrivare alle location del centro, dislocate tra Via del Corso, Piazza di Spagna e Piazza del Popolo. Ma se queste strutture non possono essere – gioco forza – alla portata di tutti, scegliendo di pernottare magari per una solail discorso cambia. Regalare infatti la magia di uno degli ...