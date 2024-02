Quanti ne ha fatti? Ibrahimovic | la battuta su Mattarella che gela l' Ariston

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Zlatantorna al Festival di Sanremo e in rete c'è chi scherza: "Più volte all'che ai Mondiali". Lo svedese non è più un giocatore del Milan ma un dirigente/consulente, e la polemica sul tempo rubato agli allenamenti e alla preparazione per le partite dei rossoneri non è più valida. Quest'anno, però, tiene banco la gag con Amadeus su Sergioche ha creato qualche imbarazzo politico. Comparso sul palco subito dopo l'esibizione di Fiorella Mannoia, Ibra ha confermato il feeling da consumato showman in coppia con Amadeus, padrone di casa e interista sfegatato. "Che ci fai qui?", gli chiede il presentatore fingendosi stupito. "Che ci fai tu qui?", ribatte lo svedese da mattatore, elegantissimo e un po' eccentrico in giacca nera con insert a stelle. "anni hai? 61? Io 42 e ho smesso, ho ...