Quante posizioni guadagna Luciano Darderi nel ranking ATP | manca una vittoria per il sorpasso su Berrettini

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Cordoba porta bene a, che, come accaduto lo scorso anno, dopo aver superato le qualificazioni, è approdato agli ottavi di finale: l’azzurro ha vinto gli unici due match conquistati in carriera nel circuito ATP proprio nella località argentina.si è avvicinato così al proprio best: l’azzurro ha incamerato finora 38 punti, ma dovendone scartare 32 della scorsa edizione, ne hati 6 in più, in virtù del cambio del sistema di attribuzione dei punteggi, pur avendo raggiunto al momento lo stesso risultato del 2023. L’italiano, che lunedì scorso era 136° a quota 491, ora si ritrova virtualmente al 133° posto con 497: in caso di ulteriore successo negli ottavi di finaleritoccherebbe il proprio bestportandosi a quota 522, ...