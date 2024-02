Quando sono iniziate le proteste dei trattori in Unione europea

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Nelle ultime settimane gli agricoltori hanno organizzatoin tutta Europa portando i loroa bloccare strade e porti delle principali città europee. Le manifestazioniunite dalla rabbia nei confronti delle politiche economiche e ambientali dell’, alcunelamentele comuni come l’aumento dei prezzi dell’energia e della produzione, altre variano da paese a paese. Gli agricoltori, soprattutto dopo l’inizio della guerra della Russia in Ucraina, accusano l’aumento dei costi dell’energia, dei fertilizzanti e dei trasporti: proprio per questo motivo le primecon isi erano verificate già un anno fa in Europa orientale, soprattutto in Polonia, Romania e Bulgaria contro l’impatto delle importazioni ...