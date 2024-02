PS5 | Nuovo Firmware BETA con novità interessanti

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Se siete stati selezionati da Sony, e vivete attualmente negli USA, Canada, Giappone, Gran Bretagna, Germania o Francia, potete aggiornare le PS5 al, il quale porta con se delle. Prima di proseguire con la lettura, avete già saputo che Starfield potrebbe arrivare su PS5? Aggiornamento PS5 – Gamerbrain.netaggiornamentoper PS5: LeCome indicato, purtroppo per ora non è ancora disponibile in Italia, e non per tutti, ma solo per una cerchia ristretta di utenza, come spesso accade del resto. Iper PS5 offrono la possibilità a Sony di testare alcune funzionalità in anteprima, per ricevere feedback prima del rilascio globale. Ad ogni modo, ...