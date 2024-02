Pruzzo | «Inter schiacciasassi? A Firenze no | la Roma può giocarsela»

A parlare di Inter- Juventus , Roberto Pruzzo . L’ex giocatore non ritiene il match di domenica sera decisiva per la lotta scudetto. NON decisiva ? ... (inter-news)

Pruzzo : «Calhanoglu sorpresa dell’anno. Fiorentina-Inter crocevia»

Pruzzo non ha dubbi su Hakan Calhanoglu, che tuttavia non sarà presente in Fiorentina-Inter per squalifica. L’ex giocatore presenta la ... (inter-news)