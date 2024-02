Protesta trattori | Rizzo DSP a Notizie com | “Una lotta di tutti | la vicenda del green è una trappola”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) “Quella degli agricoltori è ladi, come fu negli anni ’70 con la classe operaia. Questadelè una”. Può essere riassunto c0sì il pensiero di Marco, coordinatore di Democrazia Sovrana Popolare e presidente onorario del Partito Comunista, che ai microfoni di.com ha commentato ladeiche va avanti da alcune settimane. Mentre le manifestazioni vanno avanti in tutta Europa e in Italia i contadini sono arrivati alle porte di Roma, l’Ue ha ceduto sui pesticidi. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato il ritiro della direttiva, che era tra i motivi della. Nel nostro Paese gli agricoltori si starebbero preparando a ...

«I nostri agricoltori meritano di essere ascoltati. So che sono preoccupati per il futuro dell’agricoltura e per il loro futuro. Ma sanno anche che ... (iodonna)

Mentre presidi di agricoltori si registrano in tutte le regioni italiane e la mucca Ercolina II si aggira per Sanremo, al Parlamento europeo va in scena un duro scontro tra popolari e socialisti, prel ...Avviare un tavolo tra la Regione e gli agricoltori calabresi per ascoltare le proposte del comparto e valutare in modo concreto quali interventi si possano mettere in campo come ente per venire incont ...La trattativa andrà avanti nel pomeriggio. Potrebbero marciare su Roma circa 1.000 trattori, un numero ingestibile per la Questura ...