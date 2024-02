Protesta dei trattori | Meloni | “Agricoltori? Difesi ben prima che scendessero in piazza”

Gli agricoltori protesta no getta ndo letame , attinto da un'autocisterna, su una caserma di polizia della Francia . La protesta investe anche la sede ... (ilgiornaleditalia)

Jesi (Ancona), 7 febbraio 2024- “Incolti sarete voi, no le nostre terre”. E ancora: “L’agricoltura è la base della cultura”. Una protesta massiccia, ... (ilrestodelcarlino)

Fiumicino, 7 febbraio 2024 – Avanti, senza sosta, per veder riconosciuti i propri diritti: prosegue la protesta degli agricoltori in presidio ... (ilfaroonline)

La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha annunciato "il ritiro" della proposta legislativa che aveva l'"irrealistico obiettivo di dimezzare l'uso di agrofarmaci" (Coldiretti). Secondo Slow Food - è però soprattutto una concessione utile a sedare la protesta. Le vere motivazioni della marcia dei trattori sono altre. E ci vedono tutti - consumatori e agricoltori - dalla stessa parte

«I nostri agricoltori meritano di essere ascoltati. So che sono preoccupati per il futuro dell’agricoltura e per il loro futuro. Ma sanno anche che ... (iodonna)