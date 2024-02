Protesta dei trattori | 15 mezzi in partenza per Sanremo “Pronti a salire sul palco in quattro”

Fiumicino, 7 febbraio 2024 – Avanti, senza sosta, per veder riconosciuti i propri diritti: prosegue la protesta degli agricoltori in presidio ... (ilfaroonline)

Jesi (Ancona), 7 febbraio 2024- “Incolti sarete voi, no le nostre terre”. E ancora: “L’agricoltura è la base della cultura”. Una protesta massiccia, ... (ilrestodelcarlino)

Gli agricoltori protesta no getta ndo letame , attinto da un'autocisterna, su una caserma di polizia della Francia . La protesta investe anche la sede ... (ilgiornaleditalia)

"Tratta Roma-Pescara si farà, individuate risorse stralciate da Pnrr" "Da molto tempo prima che si scendesse in piazza, questo governo ha difeso il ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Per quanto riguarda la Protesta dei trattori "da molto tempo prima che scendessero in piazza questo governo ha difeso il comparto ... (periodicodaily)

PERUGIA - Sulla protesta degli agricoltori, che dopo aver "marciato su Roma" stanno "invadenbdo" anche Sanremo dove è in ...Stasera una delegazione ristretta di quattro giovani agricoltori del movimento Riscatto Agricolo partirà da Milano con 15 mezzi per chiedere di parlare dal palco del Festival ...Appello di Capece (SAPPE) al Sottosegretario alla Giustizia Ostellari: “Subito incontro urgente su criticità penitenziarie della giustizia minorile: no adulti negli IPM!” Ancora una giornata da diment ...