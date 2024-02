Protesta agricoltori | Rondinelli | «In Toscana 52 mila aziende | in dieci anni 20mila sono andate perdute»

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Firenze, 7 febbraio 2024 – «Glihanno affrontato tante difficoltà, prima, il Covid-19, poi, i conflitti in Ucraina e in Medio Oriente che stanno mettendo a dura prova il loro lavoro e i loro redditi. Da componente della Commissione Agricoltura al Parlamento europeo, ho lottato per proteggerli dagli aumenti dei prezzi e da politiche ambientali irrealizzabili, astratte ma non cadiamo nel tranello dei movimenti estremisti e anti europeisti che soffiano sul fuoco dei bisogni reali deglia fini elettorali», commenta in una nota Daniela, europarlamentare PD. «Un aiuto al settore agricolo è arrivato dalla riforma della Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti. Grazie al mio lavoro infatti abbiamo difeso i territori in cui il settore agricolo è fondamentale e in cui, allo stesso tempo, ogni anno finiscono nella ...