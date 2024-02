Pronto a tornare in Amazzonia | tremano gli indios | la fuga di Angelo Bonelli

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Immaginate la già precaria situazione degliZo'e, una tribù di selvaggi che per migliaia di anni è riuscita a evitare ogni contatto con la civilizzazione. Poi qualcuno ha deciso di costruirgli un aeroporto proprio di fianco alla capanna e chi hanno visto scendere da uno dei velivoli?, quello che dichiara non impiegare mai più di sessanta secondi per farsi una doccia. Si comprende facilmente perché la tribù si sia rapidamente spopolata negli ultimi anni. Ma non è finita qui. In un'intervista pubblicata ieri dal Fatto, il leader dei verdi è tornato a parlare di alcune delle sue più intime passioni: l'amore bucolico (o camporella, per dirla più sensatamente alla Vanzina) e l'. Anche se non sembra, la prima questione c'entra molto con la carriera del leader ecologista: «La mia storia ...