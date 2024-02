Promozione - Il punto Castelnuovo intenso | Corsa ai play-off»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Tre punti preziosi quelli conquistati a Dicomano, in una domenica che ha registrato il ritorno in campo del portiere Papeschi, il quinto gol consecutivo di Camaiani, il ritorno al gol di Casci, la difesa ferrea improntata su Inglese e Riccardo Biagioni; e anche un po’ di buona sorte quando il Dicomano è rimasto in dieci. "Abbiamo disputato – commenta il capitano Francesco Inglese, 211 presenze e 10 reti nel– una buona partita, contro una squadra compatta e forte fisicamente". "In particolare nel secondo tempo – aggiunge il team manager Pierpaolo Pucci – si è visto unin grande spolvero, con la convinzione di voler vincere e così è stato. Tutti sono stati all’altezza, ma un qualcosa in più per Bonaldi che non ha sbagliato un intervento e per Camaiani, sempre più goleador. Ora non possiamo più sbagliare. Ci siamo riavvicinati ...