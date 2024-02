Professoressa accoltellata da uno studente ad Abbiategrasso | in tribunale abbraccia il 16enne

Emergono nuovi aggiornamenti sul caso della docente accoltellata in un istituto di Varese lo scorso 5 febbraio da uno studente di 17 anni. Ieri è stato reso noto che al giovane è stata contestata la p ...Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...L'opinione pubblica e anche le istituzioni hanno preso ormai atto del fatto incontrovertibile che le violenze all'interno delle scuole sono fenomeno dilagante ...