Prof aggredito dal genitore di un alunno | finisce in ospedale

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ancora un’aggressione a un docente, questa volta a Reggio Calabria, dove un uomo di 34 anni è stato convocato per parlare della lite scatenata in classe da suo figlio qualche giorno prima. Il litigio è avvenuto tra il figlio dodicenne e un altro compagno di classe durante l’ora di educazione fisica. Ma il padre non aveva alcuna intenzione di discutere ed è passato alle mani, mandano inil docente.Leggi anche: Studente 15enne accoltellato fuori da scuola. Cos’è successo L’aggressione al docente, finito inArrivato presso l’edificio scolastico, dopo aver chiesto al minore chi fosse il docente che lo aveva fatto convocare, il padre del dodicenne si è rivolto alessore con tono minaccioso, gridando che non doveva essere disturbata la famiglia del ragazzino, per poi sbattergli la testa contro un muro e afferrarlo ...