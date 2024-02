Prodotti pericolosi per la salute | maxi sequestro di cosmetici

Le fiamme gialle ed il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel corso dello scorso anno hanno intensificato i controlli doganali presso l’aeroporto internazionale delle Marche, registran ...Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Terni, diretto dal colonnello Mauro Marzo, ha disposto, in occasione degli imminenti festeggiamenti del Carnevale e in vista delle ...CHIETI – Il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Chieti, in attuazione di un “piano mirato” al contrasto e alla commercializzazione di prodotti nocivi per la salute del consumatore, ha sequ ...